Migliaia di visitatori torneranno a invadere le strade di Dattilo (TP) dal 27 al 29 giugno 2025, in occasione della quarta edizione del Dattilo Cannolo Fest, l’evento più goloso della Sicilia occidentale.

Organizzato dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, del Comune di Paceco, e con il supporto logistico della Peralta Production, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e delle tradizioni isolane.

Tra le novità più significative di questa edizione, spicca la partnership con Slow Food Sicilia, che porta a Dattilo una selezione di produttori e presìdi di eccellenza, ambasciatori del gusto e della sostenibilità. Il legame con il territorio si rafforza grazie a due eventi di rilievo: venerdì 27 giugno, protagonista del cooking show sarà lo chef Fabio Potenzano, volto noto della TV, e in particolare del programma televisivo di Rai 1 “È Sempre Mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, celebre per la sua capacità di unire innovazione e tradizione, con piatti che raccontano la Sicilia attraverso sapori autentici e tecniche raffinate. Domenica 29 giugno sarà invece il momento dello chef e web star Luca Pappagallo, amatissimo dal pubblico per il suo stile semplice e coinvolgente, capace di trasformare ogni ricetta in un’esperienza accessibile e gustosa. Conosciuto per il suo progetto “Casa Pappagallo”, ha riportato milioni di italiani ai fornelli con spontaneità e passione. Il cuore pulsante del Dattilo Cannolo Fest sarà il Villaggio dei Sapori, una vera e propria celebrazione dell’enogastronomia isolana: qui i visitatori potranno degustare le migliori eccellenze siciliane, dai prodotti tipici dei Presìdi Slow Food ai grandi classici dello street food, come arancine, pane con panelle, sfincione, granite e naturalmente il cannolo siciliano, icona dolciaria amata in tutto il mondo. Non mancheranno ogni sera momenti di musica dal vivo, spettacoli e animazione, per un’esperienza che unisce convivialità, arte e cultura popolare. Giunto alla sua quarta edizione, il Dattilo Cannolo Fest è ormai un evento simbolo per il territorio trapanese, capace di attrarre migliaia di visitatori da ogni angolo della Sicilia. Un successo costruito con passione e dedizione, che celebra non solo il re dei dolci siciliani, ma anche la bellezza di un borgo incastonato tra colline e uliveti, dove “si respira ancora l’odore della terra”. Dattilo, infatti, è molto più di una tappa gastronomica: è un luogo dove il tempo sembra rallentare, tra paesaggi mozzafiato, ospitalità autentica e un patrimonio culturale da scoprire passo dopo passo. Il Dattilo Cannolo Fest 2025 si prepara, dunque, a essere non solo una festa del gusto, ma un inno alla Sicilia più vera. Un viaggio tra sapori, profumi e sorrisi che raccontano l’identità di un’isola capace di emozionare con ogni morso.