Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” in territorio di Sciacca. Sarebbero tre le auto coinvolte nel sinistro. Il bilancio è di almeno tre feriti ma il più grave, secondo una prima ricostruzione, sarebbe un minorenne. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Il capo della chiesa agrigentina si trova attualmente in osservazione al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Differente il discorso per il minorenne che è stato trasferito con un elisoccorso a Palermo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi. Presenti anche le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.