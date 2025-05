Gli attori protagonisti dello spettacolo Edipo a Colono andato in scena ieri sera al Teatro greco di Siracusa hanno steso sul palcoscenico un lenzuolo bianco per ricordare le vittime di Gaza. L’iniziativa è avvenuta al termine della rappresentazione della tragedia inserita nell’ambito del ciclo degli spettacoli classici organizzati dalla Fondazione Inda.

La richiesta alla Fondazione

Il Comitato Palestina due Popoli due Stati e l’associazione Ad Gentes ha scritto al Cda dell’Inda chiedendo di poter leggere prima di ogni spettacolo della stagione una poesia di un poeta palestinese ma i vertici della Fondazione hanno negato l’autorizzazione ma hanno accolto la richiesta degli attori di poter stendere un sudario.

Manifestazione a Enna

Tanti lenzuoli bianchi ad Enna per dire stop alla strage di uomini, donne e bambini a Gaza. A scendere in piazza numerose persone e poi simpatizzanti ed esponenti del Partito democratico: nonostante il tempo non clemente e la pioggia, i manifestanti si sono uniti al coro internazionale per porre fine ad un massacro senza senso che continua a colpire la popolazione civile.