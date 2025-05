La talea dell”albero del giudice Giovanni Falcone’, messa a dimora nell’ex casello ferroviario di Burgio, e’ stata estirpata e danneggiata. L’episodio e’ stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

La cerimonia di messa a dimora della pianta, estrapolata dal ficus posizionato all’ingresso della casa del magistrato ucciso dalla mafia e diventata un simbolo di legalita’ diffuso nel Paese, si era tenuta il 31 marzo scorso alla presenza di numerose autorità civili e militari e degli studenti della scuola media di Burgio. In quell’occasione, il sindaco Enzo Galifi, aveva detto ai giovani: “Oggi non piantiamo solo un albero, ma un impegno. Ragazzi, sta a voi farlo crescere forte e rigoglioso, come il vostro desiderio di un futuro libero dalla mafia e dall’illegalità. La legalità si coltiva ogni giorno, con scelte coraggiose e responsabili.”

I militari della stazione cittadina, adesso, indagano per accertare il contesto in cui e’ maturato il danneggiamento.