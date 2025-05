La procura di Agrigento, con il sostituto procuratore della Repubblica Gaspare Bentivegna, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due imprenditori agrigentini per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione e per aver impiegato un immigrato privo di permesso di soggiorno. Gli imputati e le società sono rappresentati dagli avvocati Giuseppe Barba, Gianfranco Pilato, Riccardo Pinella e Giuseppe Riso.