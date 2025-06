Margherita Rizza, presidente dell’Ersu di Palermo, è stata nominata referente nazionale per il settore Borse di studio universitarie all’interno di Andisu, l’associazione che riunisce gli enti e gli organismi per il diritto allo studio in Italia.

La designazione è avvenuta a Sassari, durante l’esecutivo nazionale dell’associazione presieduto da Emilio Di Marzio, che ha assegnato le nuove deleghe. L’incarico sarà condiviso con il professor Maurizio Zani del Politecnico di Milano.

Nel corso della riunione, sono stati affrontati anche altri temi legati al diritto allo studio, tra cui le misure per il “semestre filtro” previsto per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal prossimo anno accademico e il nuovo decreto ministeriale sulle disabilità gravissime.