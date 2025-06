“Cinema Ammare” torna per una nuova stagione e rilancia la sua proposta arricchendola con iniziative collaterali e guardando anche a nuovi territori che accoglieranno nuove tappe in giro per la Sicilia. L’evento, creato da “NodoAmmare” di Fabio Speranza e con la direzione artistica di Marco Gallo, dopo i successi riscossi negli ultimi due anni riparte il prossimo 9 giugno ai piedi della Scala dei Turchi, sulla spiaggia di Lido Rossello.

L’iniziativa, che offrirà ogni lunedì alle 21 le proiezioni di alcune delle pellicole più importanti degli ultimi anni che potranno essere fruite sulla spiaggia, manterrà la stessa struttura delle precedenti edizioni a partire dalla modalità di selezione dei film proiettati: la prima scelta dagli utenti, sempre attraverso i canali social dell’iniziativa, sarà “A star is born”, con Lady Gaga e Bradley Cooper. La pellicola, remake del 2018 dell’omonimo film del 1954, racconta la storia di Jackson Maine, musicista famoso in declino a causa della dipendenza da alcol e dai problemi di udito, e Ally, giovane artista che vuole diventare una grande cantante.

Prima della proiezione, alle 20:30, ci sarà l’Akragas Sax Ensemble, un’orchestra di 16 studenti di diverse età diretti dal maestro Pietro Vitellaro, eseguiranno un medley di Ennio Morricone.

L’evento, che manterrà la propria “base” al Lido Rossello, approderà quest’anno anche a Lampedusa, Selinunte e Palermo in date che saranno successivamente comunicate, segno di un interesse crescente verso questa formula inedita che unisce il grande cinema alla fruizione di una delle spiagge più belle della Sicilia. Tante le sorprese che aspettano i partecipanti, con l’accesso all’evento che rimarrà, come sempre, gratuito fino a esaurimento posti.

“Cinema Ammare rappresenta ormai un evento che sta diventando un punto fisso delle estati agrigentine e siciliane – commentano Speranza e Gallo – e l’edizione 2025 vedrà una serie di novità che presenteremo nei prossimi giorni a partire da una prima tappa fuori da Lido Rossello, cioè a Lampedusa che si svolgerà il 25 giugno, oltre che Palermo e Selinunte. Offriremo ai nostri ospiti un’esperienza di fruizione ancora migliore, e questo anche grazie a chi sta sostenendo l’iniziativa, come la Catanzaro Costruzioni (main sponsor) e Comer Sud, Bonfissuto, Birra Bruno Ribadi, Gin Valle, Reale Mutua di Agrigento, Dental Care e Macelleria Valenti. Offriremo ai nostri utenti un’estate di grande cinema in riva al mare”.