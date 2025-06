Cacciatori di “oro rosso” in azione a Cianciana. Un gruppo di malviventi è riuscito a rubare 1.600 metri di cavi in rame della linea di media tensione in contrada Albano. Il danno, secondo una prima stima effettuata dalla società E-Distribuzione, ammonterebbe a circa 30 mila euro.

Sono stati i tecnici dell’azienda a scoprire il furto e denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini dei militari dell’Arma per cercare di risalire ai responsabili dell’ennesimo furto alla rete elettrica.