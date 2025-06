Modernizzare e armonizzare la formazione clinica in odontoiatria attraverso strumenti digitali interattivi e protocolli condivisi. È questo l’obiettivo del progetto europeo Erasmus+ DILDENT (Developing Dental Treatment Protocol Practice Skills of Dentistry Undergraduates through Digital Interactive Education), che vede l’Università degli Studi di Palermo come partner attivo al fianco di università e aziende tecnologiche della Spagna e della Turchia, oltre che dell’Italia.

L’iniziativa mira a creare strumenti digitali interattivi che consentano agli studenti di esercitarsi su contenuti clinici simulati, migliorando le competenze pratiche in modo sicuro e coinvolgente. In particolare, saranno realizzati e testati moduli didattici basati sul gioco, rivolti agli studenti, per verificare in aula l’efficacia di metodi didattici innovativi.

L’obiettivo principale è sviluppare protocolli clinici unificati nelle principali discipline odontoiatriche, tra cui terapie odontoiatriche, protesi orale, odontoiatria pediatrica ed endodonzia, favorendo un approccio più efficace e standardizzato nella formazione degli studenti.

Il progetto, della durata di un anno, è stato finanziato con un budget di 250 mila euro, di cui 50 mila euro destinati all’Università di Palermo.

Unipa sarà coinvolta in diverse fasi chiave del progetto:

contributo alla stesura dei protocolli clinici armonizzati nelle principali discipline odontoiatriche;

cura della versione italiana ufficiale dell’e-book dedicato ai protocolli di trattamento (DTP);

sviluppo e sperimentazione di strumenti educativi digitali con un gruppo pilota di 25 studenti del 4° e 5° anno;

organizzazione di un evento a Palermo per diffondere i risultati a livello locale e nazionale.

“La presenza dell’Università di Palermo – sottolinea Giuseppe Alessandro Scardina, coordinatore del progetto per UniPa – testimonia l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una didattica all’avanguardia, capace di integrare clinica, tecnologia e formazione interattiva, in linea con gli standard europei e le esigenze di digitalizzazione del settore”.

“La partecipazione a DILDENT – aggiunge Salvatore Nigliaccio, responsabile scientifico per UniPa – rappresenta un passo importante per l’ateneo palermitano nel rafforzare la propria vocazione internazionale e nel contribuire allo sviluppo di metodologie formative più efficaci e moderne”.