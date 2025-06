Dopo il grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025”, quattro nuovi appuntamenti si aggiungono al calendario estivo. Tra le date un nuovo appuntamento in Sicilia: il 25 agosto l’artista si esibirà a Casteldaccia (PA), in Piazza Matrice.

Il concerto si terrà a ingresso gratuito ed è organizzato dall’Amministrazione comunale all’interno del programma di eventi per la festa del Santo Patrono a cura del Comitato per i festeggiamenti San Giuseppe.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Da aprile fino a settembre, Giusy Ferreri è in tour in tutta Italia per cantare dal vivo tutti i più grandi successi della sua carriera.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.