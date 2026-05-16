I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato gadget, magliette e bandiere dell’Inter contraffatti pronti per essere venduti in occasione della vittoria dello scudetto dei nero azzurri.

La scoperta durante i controlli on line sui principali social network. E’ stata individuata un’attività commerciale di Termini Imerese, nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti taroccati con i loghi di squadre calcistiche di Serie A.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti come bandiere, magliette e termo-adesivi riportanti soprattutto lo stemma dell’Inter. Il materiale sarebbe stato destinato alla vendita in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal Football Club Internazionale.

E’ stato adottato un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non originali, fenomeni che arrecano danni all’economia legale, alterano le regole della concorrenza e ledono i diritti dei consumatori e dei titolari dei marchi.