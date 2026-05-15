Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica tra memoria storica, natura rigogliosa e panorami mozzafiato. Domenica 17 maggio 2026 l’associazione sportiva Rette Parallele vi invita a partecipare a una suggestiva camminata alla scoperta della Miniera Ciavolotta e della Cappella di Santa Barbara.

La partenza è fissata per le ore 8:45 dalla Cappella di Santa Barbara, nel cuore della Contrada Ciavolotta tra Favara e Villaggio Mosè. Da lì il sentiero si snoderà per circa 6,5 km (andata e ritorno) attraverso l’antico sito minerario, tra ruderi di gallerie, ex officine e i resti di quella che fu una delle più importanti solfatare della Sicilia.

Un percorso facile, adatto a tutta la famiglia, che unisce storia e natura: camminerete tra i luoghi dove generazioni di minatori hanno lavorato, visiterete la cappella dedicata a Santa Barbara (protettrice dei minatori) e l’edicola votiva che ricorda gli otto operai morti nel tragico crollo del 1874. Dal punto più alto del Bosco Ciavola, poi, vi attenderà uno spettacolo indimenticabile: lo sguardo si perderà fino al mare, con i colori del tramonto che rendono il paesaggio ancora più magico.

Un viaggio emozionante alla scoperta delle radici della nostra terra, dove la storia mineraria siciliana si fonde con la bellezza di un ambiente collinare unico.

Attenzione: escursione a numero chiuso

Le prenotazioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. È consigliato prenotare entro il 16 maggio.

Per info e prenotazioni:

Irene: 334 175 9552

Crocina: 388 628 7561

Dettagli tecnici:

Difficoltà: Facile (ideale per famiglie)

Durata: circa 4 ore

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, abbigliamento comodo e traspirante, bastoncini da trekking (consigliati)

Zaino: acqua (almeno 2 litri), snack, crema solare e spray antizanzare

Quote di partecipazione:

Gratuita per i minori fino a 12 anni

Gratuita per i tesserati

€10 per i non tesserati (include tesseramento e assicurazione annuale)