Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Agrigento. Il colonnello Gabriele Baron, 46 anni, originario di Roma, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme gialle. L’ufficiale prende il posto del colonnello Edoardo Moro che, dopo due anni, lascia la Città dei templi per un nuovo prestigioso incarico in Lombardia.

Il colonnello Baron – laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze per la Sicurezza economica – prenderà servizio ad Agrigento il prossimo 4 luglio. Il nuovo comandante delle Fiamme gialle arriva dall’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione di Roma. Nella sua carriera è stato anche a Bressanone, Pordenone, Predazzo, Orvieto, Vicenza, Trieste e Livorno.