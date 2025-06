Sono in fase di completamento le operazioni di montaggio delle passerelle per l’accesso facilitato alle spiagge, acquistate lo scorso anno grazie a un preciso impegno dell’Amministrazione. Le nuove strutture sono state installate nelle tre principali aree balneari della città: Foggia, Sovareto e Tonnara. È quanto rendono noto gli assessori alla Disabilità Francesco Dimino e alle Politiche Sociali Agnese Sinagra. Un intervento atteso e fondamentale, pensato per garantire a tutti, in particolare alle persone con disabilità, alle famiglie con bambini e agli anziani, un accesso agevole e sicuro alle spiagge.

“Siamo soddisfatti di poter annunciare che anche quest’estate – dichiara l’assessore alla Disabilità Francesco Dimino – Sciacca avrà tre spiagge più accessibili. Abbiamo trasformato un diritto in realtà concreta, eliminando le barriere che spesso rendono difficoltoso a molte persone godere pienamente del nostro splendido mare. È un segnale di civiltà e di rispetto verso tutta la comunità.”

Aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Agnese Sinagra: “L’inclusione non può restare uno slogan: deve tradursi in azioni tangibili, come questa. Rendere fruibili le spiagge significa migliorare la qualità della vita di tutti, in particolare di chi vive situazioni di fragilità o disabilità. Continueremo su questa strada, con piccoli e grandi interventi che rendano Sciacca una città sempre più attenta ai bisogni di ogni persona.”

L’Amministrazione comunale, nel ringraziare la Squadra di Pronto Intervento del Comune di Sciacca, conferma la volontà di proseguire con iniziative e progetti che puntano a una città più accessibile, inclusiva e accogliente, anche sotto il profilo turistico e sociale.