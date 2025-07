Il dottor Augello ha rappresentato, per questo presidio ospedaliero e per l’intero territorio, un punto di riferimento imprescindibile, grazie alla sua competenza, dedizione, professionalità e alla capacità di affrontare con lucidità e umanità anche le situazioni più complesse. Il suo operato è stato riconosciuto da tutti — operatori sanitari, cittadini, istituzioni — come un esempio concreto di buona sanità. A fronte di risultati tangibili ottenuti in condizioni spesso difficili, non possiamo che esprimere profondo rammarico per il fatto che abbia deciso di andare in pensione nonostante potesse restare ancora un paio di anni.

È una perdita dolorosa per il nostro sistema sanitario, tanto più in un momento storico in cui il personale medico è fortemente carente e i vuoti in organico rappresentano una vera emergenza. Avremmo auspicato che il dottor Augello sarebbe rimasto in servizio per continuare la sua meritoria opera, soprattutto in una fase in cui la sanità pubblica ha più che mai bisogno di figure solide, autorevoli e capaci. A lui va la nostra gratitudine più sincera e l’augurio che possa continuare, in qualsiasi forma, a offrire il suo prezioso contributo alla comunità.

Alfonso Buscemi

Segretario Generale CGIL Agrigento