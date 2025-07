Il Movimento politico Forza Nazionale si riorganizza sul territorio al fine di rilanciare la sua azione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi. “ Forza Nazionale– dichiara Mauro Conti- si colloca all’interno del centro destra e pone al centro del suo programma elettorale i temi che riguardano il lavoro, la sanità, la famiglia e l’ambiente”. “ In questi giorni- prosegue- saremo impegnati in una serie di incontri politici in Toscana alla fine di quali nomineremo la nuova segreteria regionale”. “ Il nostro movimento- conclude Mauro Conti- ha una visione politica nazionale anche se partiamo subito dalle regioni per lanciare la nostra azione politica”.