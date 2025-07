Il consiglio comunale di Naro, riunitosi in seduta straordinaria ed

urgente in data 15 luglio 2025, ha approvato, su iniziativa del

Gruppo “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”, una mozione con la

quale ha espresso solidarietà e sostegno al Presidente del consiglio

comunale, Giuseppe Passarello, per l’atto intimidatorio subito

nella qualità di responsabile del consorzio di bonifica Ag-3, con

scritte oltraggiose e ingiuriose rivenute nella sede del consorzio, e

ha condannato ogni forma di violenza fisica e psichica, nei

confronti di persone e cose.

Nella stessa seduta, sempre su iniziativa dei consiglieri di

opposizione, il consiglio comunale ha approvato un atto di

indirizzo politico – amministrativo, nei confronti del Sindaco

Dalacchi, finalizzato alla costituzione del “Comitato istituzionale

pro lago San Giovanni e Diga Furore”

, a tutela dei produttori

agricoli di Naro per l’uso dell’acqua provenienti dai predetti invasi.

Si tratta di una rilevante e importante iniziativa assunta a

salvaguardia delle imprese agricole di Naro, che suona la sveglia

alla dormiente e comatosa Amministrazione Dalacchi, sempre più

lontana e distante dagli interessi economici e sociali della

Comunità di Naro, su un tema fondamentale per l’economia del

territorio, qual è quello dell’utilizzo dell’acqua ad uso agricolo

proveniente dal lago San Giovanni e dalla diga Furore di Naro.

Del comitato sono chiamati a far parte i Sindaci dei comuni di

Agrigento, Canicatti, Castrofilippo, Campobello di Licata, Favara e

Naro e Palma di Montechiaro, da due rappresentanti delle aziende

agricole riconducibili ai predetti comuni, da due rappresentanti del

Consorzio di bonifica Ag-3 e dai rappresentanti delle associazioni

di categoria.

Con la istituzione del Comitato si è voluto creare un organismo

istituzionale permanente deputato all’ascolto delle esigenze dei

produttori agricoli presenti nel territorio del comune di Naro e di

quelli operanti nei territori dell’interland, dove il mondo agricolo

può avanzare istanze e formulare proposte su problematiche

riguardanti il settore e, allo stesso tempo, dare vita ad una

struttura di alto profilo politico che possa autorevolmente

sostenere il confronto con gli Organi regionali competenti in

materia, segnatamente con l’Autorità unica del bacino idrografico

della Sicilia e con il Presidente della Regione.

L’iniziativa rappresenta un importante traguardo raggiunto dal

Gruppo consiliare di opposizione “Uniti per Naro – Barberi

Sindaco” a difesa dei produttori agricoli di Naro per l’uso

dell’acqua del lago San Giovanni.

Una vittoria sotto il profilo politico della minoranza consiliare nei

confronti della spenta amministrazione Dalacchi, che ha visto

convergere i consiglieri di maggioranza sulla mozione presentata

dal Gruppo consiliare di opposizione che mette a nudo l’incapacità

politica ed amministrativa del Sindaco Dalacchi e della sua

amministrazione ad intercettare i bisogni della Comunità locale e,

in particolare, quelli del mondo agricolo, ed a creare strumenti di

dialogo e di confronto tra Pubblica amministrazione e cittadini per

gestire e risolvere i problemi che attengono alla vita sociale ed

economica della collettività.