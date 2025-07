La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un ventiquattrenne di Naro per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali in seguito all’incidente avvenuto la scorsa settimana lungo la strada statale 410 in cui perse la vita il quarantanovenne Catalin Argint. Si tratta di un atto dovuto notificato all’indagato, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Antonio Terranova, per permettere di esercitare il diritto alla difesa durante l’autopsia eseguita nella giornata di ieri sul corpo della vittima.

Il giovane era alla guida di una Fiat Punto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro la Golf di Catalin Argint. Per quest’ultimo non c’è stato scampo ed è morto sul colpo