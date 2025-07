la Sicilia è stata attraversata da incendi devastanti che hanno colpito duramente imprese agricole, vivai, aziende del settore primario, magazzini, strutture produttive e commerciali, in varie province dell’Isola, in particolare nel Ragusano, nel Catanese e in altre aree già provate dal caldo estremo e dall’emergenza climatica. Per questo motivo Confcommercio Sicilia ha inviato una richiesta formale di intervento al presidente della Regione affinché possa essere predisposto un congruo ristoro per le imprese colpite dagli incendi nelle province isolane.

“Confcommercio Sicilia – sottolinea il presidente regionale Gianluca Manenti – esprime la massima solidarietà e vicinanza a tutte le imprenditrici e gli imprenditori colpiti da questi eventi tragici, che mettono in ginocchio non solo l’economia locale, ma anche la speranza di intere famiglie e territori. In poche ore sono andati in fumo sacrifici di anni, lavoro, investimenti, sogni costruiti con fatica e determinazione. Ma da questa ferita nasce anche un appello alla resilienza e alla solidarietà, perché il tessuto economico siciliano, sebbene fragile, ha mostrato più volte di saper reagire con dignità e orgoglio. Non siete soli”.

“Confcommercio Sicilia, infatti – continua Manenti – sarà al fianco delle imprese in ogni sede istituzionale e operativa, chiedendo con forza: interventi urgenti di sostegno e ristoro per le imprese danneggiate; una più attenta politica di prevenzione del rischio ambientale; maggiori risorse per i corpi antincendio e la protezione civile; strumenti straordinari di accesso al credito e alla liquidità per chi ha subito danni. Un futuro è ancora possibile. Insieme possiamo e dobbiamo ricostruire. E lo faremo. Chiediamo alle comunità, ai cittadini, ai consumatori, alle istituzioni tutte, di sostenere concretamente le aziende colpite: comprare da loro, parlare di loro, fare rete per non lasciarle sole.

Ogni azienda che rialza la testa, dal nostro punto di vista, è un pezzo di Sicilia che resiste. Ogni vivaio che rifiorisce, ogni campo che torna a produrre, ogni negozio che riapre è un messaggio chiaro: la nostra terra brucia, ma non si spegne. Confcommercio Sicilia continuerà ad essere voce, presidio e sostegno per chi oggi vive il dolore, ma guarda già al domani. Perché chi produce, chi lavora e chi resiste, merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro impegno”.