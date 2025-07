“”Con l’arrivo dell’estate, Campobello si prepara a vivere un’intensa stagione di eventi che animeranno le serate e le giornate fino a fine agosto””. Così parla il Sindaco Vito Terrana. Programma curato dall’Amministrazione Comunale e dalla Direzione Artistica; un programma che “”promette divertimento, cultura, musica e tradizione per residenti e visitatori di ogni età””. Stasera (Giovedi 31 luglio), alle ore 19, un incontro approfondirà la figura di Luigi Giglia, a cura del prof. Enzo Di Natali, seguito da un concerto della band “Onda Elettrica” in Piazza Tien An Men. Il mese di agosto sarà “” ricco di emozioni””. Le manifestazioni si concluderanno il 31 agosto con una conferenza, presso la Valle delle “”Pietre dipinte””.

Giovanni Blanda