Divieto di transito, oggi (Domenica 3 agosto), a Campobello, nella via Luxemburg, tratto vie Engels e Gramsci, via Engels, tratto vie Edison e Gramsci, e Gramsci, tratto vie Gagarin e Trotsky, per lo svolgimento di uno spettacolo musicale, nell’area tra via Gramsci e Rosa Luxemburg. Il Comune ha affidato lo spettacolo””Mediterraneo…. La storia dei Pooh” ” – così si appella la kermesse – all’associazione culturale ” Cosmos Service” ” di. Alia (Palermo), per la somma di euro 3.080. L’atto Inviato al Sindaco, Segretario comunale, ufficio contratti e settori interessati compresa area finanziaria.

Giovanni Blanda