Il vescovo Alessandro Damiano ha stabilito gli avvicendamenti dei preti, che entreranno in vigore nel mese di settembre. Ecco chi sono:

Don Marco Caruso parroco della parrocchia Maria SS. del Carmine di Porto Empedocle, Don Salvatore Casà (senior) parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Agrigento, Don Salvatore Casà (junior) — mantenendo il servizio di vice parroco delle parrocchie Sant’Antonio di Padova – B.M.V. del Transito – B.M.V. del Carmelo di Favara — cappellano della Casa Circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, Don Antonino Cilia parroco delle parrocchie San Domenico – San Diego di Canicattì, Don Calogero Lo Bello parroco delle parrocchie Santa Maria Maddalena – San Francesco di Paola di Sciacca, Don Maurizio Mangione parroco della parrocchia B.M.V. dell’Itria di Favara, Don Luigi Mazzocchio vice parroco della parrocchia San Pio X di Agrigento, Don Michele Termine parroco delle parrocchie SS. Rosario – Sant’Antonio abate di Santa Margherita di Belice.

Inoltre, mantenendo il ministero di parroco, l’Arcivescovo ha nominato:

Don Pino Agozzino consulente ecclesiastico provinciale del Centro Italiano Femminile (CIF), Don Andrea Militello consulente ecclesiastico diocesano della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) – Provinciale Agrigento.

A don Giuseppe Marciante e a don Nicolò Salemi il ringraziamento della Diocesi per quanto operato e per il servizio che continueranno ad offrire nelle rispettive comunità di Sciacca e di Porto Empedocle.

L’Arcivescovo invita la Chiesa Agrigentina ad accompagnare questi passaggi con la preghiera perché siano vissuti con fruttuosa apertura all’azione dello Spirito e ringrazia i presbiteri e le comunità coinvolte per la loro disponibilità.