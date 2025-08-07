15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario).
E’ questo il bilancio della nuova raccolta ordinaria di sangue, a Campobello di Licata. Iniziativa di volontariato promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue.
Le donazioni si tengono nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a ridosso della Chiesa di San Giuseppe.
Il 22 agosto la prossima donazione di sangue, in via straordinaria, dalle ore 17 alle ore 20.
Giovanni Blanda
