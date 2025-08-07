Beccati dalle telecamere a depositare rifiuti illegalmente in Contrada Fabrizio a Canicattì. Diversi i soggetti identificati che, saranno tutti sottoposti alle sanzioni pecuniarie previste dalle Legge e denunciati alla Procura della Repubblica.

“Ribadisco ancora una volta la ferma determinazione nel contrastare ogni forma di inciviltà, occorre tutelare il decoro urbano e la salute pubblica”, dice il sindaco Vincenzo Corbo. Esorto i miei concittadini, anche in forma anonima, a segnalarmi chiunque si macchi di tale reato. Ricordo ancora una volta che le leggi sull’abbandono dei rifiuti sono state inasprite introducendo pesantissime sanzioni penali per chi abbandona rifiuti, sostituendo le precedenti sanzioni amministrative. Questo significa che l’abbandono di rifiuti non è più solo un illecito amministrativo, ma può costituire un reato penale, con multe che possono arrivare fino a 10.000 euro e, in caso di rifiuti pericolosi, fino al doppio”, conclude il primo cittadino.

I controlli proseguono a largo raggio su tutte le zone piu sensibili della città.