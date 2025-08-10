Fino a domani, rimangono depositate, presso il Comune, ufficio elettorale, le decisioni del responsabile dell’ ufficio elettorale sulle variazioni nelle liste elettorali, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti ed elettori cancellati.
I Cittadini possono prenderne visione.
Avverso le decisioni del responsabile dell’ufficio elettorale, i cittadini possono ricorrere alla sottocommissione circondariale di Canicattì.
Giovanni Blanda
