La Sicilia si rimette in cammino sulla strada dell’innovazione. Parte ufficialmente la terza edizione del Premio Innovazione Sicilia, un’iniziativa di Innovation Island che, anno dopo anno, si è affermata come uno dei principali strumenti di valorizzazione delle migliori idee nate o sviluppate sul territorio. L’obiettivo: costruire un ecosistema regionale capace di generare sviluppo, contaminazione positiva e futuro.

Promosso dall’Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana sin dalla sua prima edizione e organizzato da Digitrend, il premio si inserisce nel quadro della Strategia regionale dell’Innovazione S3 Sicilia 2021–2027. Si rivolge a chiunque, con progetti innovativi, stia contribuendo al cambiamento della Sicilia: cittadini, studenti, startupper, ricercatori, professionisti, enti locali e attori del mondo economico e finanziario che operano in e per la Sicilia.

Il percorso di candidatura, completamente gratuito, è stato aperto il 30 luglio e si chiuderà il 15 ottobre 2025. L’iscrizione avviene tramite la piattaforma ufficiale del Premio, all’indirizzo www.premioinnovazionesicilia.it/candidatura, dove è anche disponibile il regolamento completo.

Due le categorie in cui si articola il concorso: la prima, denominata “Early”, è dedicata ai progetti imprenditoriali nelle fasi iniziali di sviluppo; la seconda, “Advanced”, è pensata per iniziative già avviate e pronte a crescere e scalare. Entrambe le categorie beneficeranno di percorsi di accompagnamento specifici: dal 31 ottobre al 15 novembre, i progetti Advanced parteciperanno a un programma di advisory strategico, mentre il 19 novembre sarà la volta del Mentoring Bootcamp dedicato alla categoria Early, con un focus operativo sulla definizione del Business Model Canvas.

Il Premio culminerà il 21 novembre 2025 con il grande evento finale e la cerimonia di premiazione, ospitati all’Ecomuseo “Mare Memoria Viva” di Palermo. Sarà un’occasione non solo per celebrare i vincitori, ma anche per consolidare il modello di incontro della community di innovationisland.it raccontando il potenziale di una Sicilia che guarda avanti e scommette sul talento.

I riconoscimenti previsti sono significativi: per la categoria Advanced, in palio un piano di comunicazione professionale del valore di 10.000 euro. Per la categoria Early, al primo classificato andrà un percorso di coaching di tre mesi, del valore di 6.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato sarà offerto un supporto mirato alla definizione del modello di business, per un valore di 3.000 euro ciascuno. Sono previste, inoltre, menzioni speciali per quei progetti che si distingueranno per originalità o impatto.

La selezione dei progetti sarà affidata a un Comitato di valutazione e a un Board multidisciplinare composto da esperti, imprenditori, ricercatori, manager, investitori e rappresentanti istituzionali: figure autorevoli dell’ecosistema dell’innovazione capaci di riconoscere e premiare la qualità, la visione e il potenziale trasformativo delle idee.

Il Premio Innovazione Sicilia 2025 è non solo una competizione: è un’opportunità concreta per chi vuole contribuire alla costruzione di una Sicilia più dinamica, sostenibile e creativa. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.premioinnovazionesicilia.it.