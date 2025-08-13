Il Sindaco Vito Terrana invita tutte le aziende operanti nel territorio e/o limitrofe a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla manifestazione “La Rietina” con istanza, da presentare entro il 13 agosto, alle ore 12, al Protocollo Generale dell’Ente da recapitare a mano o con pec all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it.
Le aziende che verranno selezionate devono operare nel campo dei prodotti tipici locali trasformati quali olio, derivati dalle mandorle e prodotti di trasformazione del latte ovvero di prodotti tipici legati alle tradizioni popolari e ai prodotti del settore agroalimentare.
giovanni blanda
Campobello di Licata, interesse alla partecipazione alla manifestazione “La Rietina”
