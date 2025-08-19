Il suggestivo borgo siciliano ospiterà mercoledì 20 agosto, a partire dalle ore 11,
una giornata dedicata all’olio extravergine d’oliva e ai suoi benefici per la salute e la longevità.
L’evento, dal titolo “Caltabellotta: olio extravergine di oliva e longevità: il segreto della dieta
mediterranea”, si svolgerà all’interno della villa comunale e rappresenta l’anteprima ufficiale dell’
Olio Folk Fest , manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Culturale
Triokola, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Gal Valle del Belice, per valorizzare la
produzione olivicola locale.
Dopo i saluti del sindaco Biagio Marciante, dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Zito, del
direttore del GAL Valle del Belice Alessandro La Grassa e del presidente di Triokola Santi Russo,
prenderanno la parola: Giusi Battaglia, ambasciatrice della tradizione culinaria siciliana e ideatrice
del format “Giusina in cucina”
Dario Mazzola, direttore di Coldiretti
Giosuè Catania, coordinatore regionale dell’associazione Città dell’Olio
Mimmo Macaluso, medico divulgatore
A moderare i lavori sarà il giornalista Giuseppe Recca.
Alle ore 13, spazio ai sapori con una degustazione e dimostrazione dal vivo di piatti della tradizione
siciliana, a cura degli chef Sergio e Piero Cortese, con il commento gastronomico di Giusi Battaglia.
La giornata si concluderà alle ore 21 in piazza Umberto I con l’intrattenimento degli artisti di strada
della compagnia Joculares e il concerto del gruppo musicale We Man.
“Olio Folk Fest” è solo il primo passo di un progetto più ampio: promuovere l’olio di Caltabellotta
attraverso eventi itineranti durante tutto l’anno, valorizzando il territorio e le sue eccellenze in ogni
stagione.
Il suggestivo borgo siciliano ospiterà mercoledì 20 agosto, a partire dalle ore 11,