I poliziotti del locale commissariato di Canicattì hanno denunciato a piede libero due extracomunitari senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di ricettazione. I due tunisini, durante un normale controllo del territorio, sono stati sorpresi in sella ad una bici elettrica, risultata provento di un furto avvenuto proprio in città. La bici è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà restituita ai legittimi proprietari. In corso sono anche le verifiche per accertare la presenza regolare in territorio italiano dei due extracomunitari.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino a Campobello di Licata
Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino, a Campobello di Licata, stasera (22 agosto, dalle ore 23), deliberato dalla Pubblica amministrazione, guidata dal...
Incita bagnanti a salire in massa sulla scogliera della Scala dei Turchi, una denuncia
Proseguono i controlli da parte dei Vigili Urbani di Realmonte presso la Scala dei Turchi, uno dei monumenti naturalistici più iconici della Sicilia, per...
Campobello di Licata, Raccolta Indumenti usati
Sabato 23 agosto, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nello spazio tra le vie Impastato, viale Divina Commedia...
L’accoglienza non può essere solo retorica: serve un impegno concreto, reale, urgente
Le cooperative sociali impegnate nella gestione di centri per Msna (minori stranieri non accompagnati).operanti in gran parte della Sicilia, tornano ad esprimere preoccupazione e...
Gratta e vince 500mila euro, turista fortunato a Sciacca
Vincita da 500 mila euro a Sciacca. Il fortunato è un turista che con un semplice gratta e vinci da 5 euro, acquistato al...
Porto Empedocle, gli operai del dissalatore salvano 13 tartarughe caretta caretta
La natura rivuole indietro la spiaggetta di Porto Empedocle. la biologa Loredana Pecoraro del WWF, è stata chiamata dagli operai del dissalatore di...
Violenta grandinata a Montevago, il comune chiede lo stato di calamità naturale
Il Comune di Montevago ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata che ha...