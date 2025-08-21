Il Comune di Montevago ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata che ha colpito il territorio nel pomeriggio del 16 agosto. L’evento meteorologico ha causato gravi danni al settore agricolo, compromettendo gravemente le coltivazioni e le attività produttive locali, soprattutto quelle legate all’economia del vino e dell’olio. Tutti gli agricoltori del territorio che hanno subito danni sono stati già invitati a presentare istanza di riconoscimento danni presso la Condotta Agraria di riferimento per avviare le procedure tecniche di sopralluogo. Questo il commento della sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: “In pochi minuti è stato spazzato via il lavoro e l’economia agricola di un anno”.
