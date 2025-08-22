I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca e della Tenenza di Ribera sono intervenuti nel centro abitato di Ribera a seguito del ferimento con arma da fuoco di un 26enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato attinto alla spalla mentre cercava di riportare la calma durante una lite scaturita per motivi di vicinato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato presso l’ospedale di Ribera in prognosi riservata; non è in pericolo di vita.

Le immediate attività d’indagine hanno consentito di individuare un 45enne del luogo, sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini, inclusa l’arma ritenuta utilizzata per il ferimento.

Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sciacca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca, proseguono per definire compiutamente dinamica e motivi dell’accaduto.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.