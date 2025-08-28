In esecuzione dell’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2023 che regolamenta il procedimento del condono delle entrate comunali, il Comune di Campobello comunica ai cittadini interessati che entro il 01 settembre 2025 deve essere effettuato il pagamento dell’importo della decima rata del piano di ammortamento elaborato.

Cio’ ai sensi della regolamentazione approvata “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprenderà l’ordinaria attività di riscossione coattiva”.

L’avviso di scadenza delle rate sarà comunicato tramite il sito www.comune.campobellodilicata.ag.it e WhatsApp aderendo al servizio Campobello di Licata Inform@. L’iscrizione e la registrazione al servizio sono gratuite, memorizzando sulla rubrica del proprio cellulare il seguente numero +39 333 913 2266 e inviando un messaggio WhatsApp “Attiva Servizio”.

Per ulteriori informazioni 0922884148 – 121 – 126 – 108 – 208.

Mail ufficiotributi@comune.campobellodilicata.ag.it

PEC protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

Lo rende noto il Dirigente comunale Giovanni Puleri

Giovanni Blanda