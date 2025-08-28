

Evento culturale a Campobello di Licata. “Il viaggio dantesco: ieri con Dante … oggi con i migranti” è un’iniziativa in calendario Domenica 31 agosto, alle ore 20,30, che “”intreccia il cammino del sommo poeta con i viaggi contemporanei di chi è costretto a lasciare la propria terra””. Progetto che avrà come scenario il Parco della “”Divina Commedia””. E non poteva essere altrimenti. In un luogo simbolico come il Parco dantesco, si ripercorreranno i passi di Dante Alighieri attraverso letture, riflessioni e testimonianze, per comprendere come il concetto di “viaggio” – tra sofferenza, speranza e redenzione –, sia ancora profondamente attuale.

Il Sindaco Vito Terrana: “”Un’occasione per avvicinare la cittadinanza alla cultura, alla memoria e all’impegno civile””. In programma: letture ed interventi musicali, con ospiti e relatori d’eccezione. Vi aspettiamo numerosi per un momento di condivisione, arte e pensiero””.

Giovanni Blanda