I carabinieri della Stazione di Biancavilla durante un servizio notturno di controllo nel comune di Biancavilla, alle 2:50, nel transitare lungo il viale dei Fiori sono stati improvvisamente sorpassati da un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, col piede a “tavoletta” sull’acceleratore, ha proseguito in direzione di Adrano.

I militari, considerata la condotta di guida a dir poco azzardata e pericolosa hanno iniziato ad inseguirlo raggiungendolo poco dopo in via Casale dei Greci del comune di Adrano ed intimandogli di fermarsi con i dispositivi luminosi accesi e la paletta. L’automobilista, a quel punto, ha accostato il veicolo al margine della carreggiata e, sceso dall’abitacolo a richiesta dei militari, ha manifestato immediatamente alterate condizioni psicofisiche quali alito vinoso ed eccessiva loquacità. Dopo averlo identificato per un 48enne adranita i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere all’accertamento con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che permaneva, anche qualche minuto dopo, quando è stata effettuata la seconda prova.

Nella circostanza i Carabinieri, sulla scorta di tali risultati, hanno ritirato al 48enne la patente di guida procedendo pure al sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’auto e lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per “guida sotto l’influenza di alcool”.