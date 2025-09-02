Egregio Presidente del Consiglio Comunale,

formulo la presente in riscontro alla Sua nota indicata in oggetto, con la quale chiede

chiarimenti in merito alla prolungata mancanza di distribuzione dell’acqua in Via

Nazionale e nelle vie adiacenti, tra cui Goldoni, Rosolino Pilo e Verdi.

L’Amministrazione è pienamente consapevole del disagio arrecato ai cittadini e ha

già intrapreso azioni concrete per affrontare l’emergenza idrica.

A tal proposito, La informo che è stata emessa l’Ordinanza Sindacale N° 86 del 29

Luglio 2025, avente come oggetto “PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI IGIENE

PUBBLICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALL’INTERNO DEL CENTRO URBANO”, pubblicata

all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente per garantirne adeguata diffusione e

conoscenza.

Tale ordinanza è stata emanata riconoscendo le numerose segnalazioni da parte dei

cittadini residenti in diversi quartieri del centro urbano riguardo alla prolungata assenza

di distribuzione idrica e i problemi relativi alla rete idrica e fognaria.

L’Amministrazione comunale, al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica, ha

proceduto all’adozione degli atti di competenza, in via sostitutiva ed urgente, a causa dei

mancati interventi di manutenzione da parte dell’A.I.C.A.

Per rispondere in dettaglio alle Sue richieste sullo stato delle cose e sulle attività

intraprese, l’Ordinanza Sindacale N° 86 del 29 Luglio 2025 ha disposto quanto segue:

• È stato ordinato all’E.Q. n. 3, di reperire le coperture finanziarie necessarie e di

comunicarne la disponibilità all’A.I.C.A. e all’E.Q. n. 5 per il ripristino dei danni

causati dai mancati interventi di manutenzione da parte dell’A.I.C.A.

• È stato demandato all’E.Q. n. 5 di produrre un elaborato esecutivo di lavoro per la

predisposizione di misure provvisorie di prevenzione, finalizzate anche alla verifica delle situazioni già compromesse. È stato richiesto l’impiego di una squadra

specializzata per il ripristino delle reti interessate e lo stato dei luoghi.

• È stato dato incarico all’E.Q. n. 7, di predisporre un eventuale piano di viabilità e di

segnalazioni, al fine di garantire la sicurezza di chi opera.

La stessa ordinanza è stata trasmessa ai soggetti competenti, tra cui A.T.I., A.I.C.A.,

Dipartimento Regionale e Provinciale della Protezione Civile, e alle Forze dell’Ordine del

Territorio.

L’Amministrazione è impegnata quotidianamente e con il massimo impegno con il

massimo sforzo per il ripristino della normale erogazione idrica e per mitigare i disagi

subiti dalla cittadinanza.

Note di riferimento consultabili mediante piattaforma sicr@web:

• nota prot. n. 28961 del 11/07/2025 ad oggetto ” Gravi criticità della rete idrica e

fognaria nel territorio di Canicattì – Richiesta di intervento urgente”, indirizzata al

Presidente della Regione Sicilia e altri;

• O.S. n. 86 del 29/07/2025 avente ad oggetto”Provvedimenti urgenti in materia di

igiene pubblica e approvvigionamento idrico all’interno del centro abitato”;

• DD. n.1301 del 21/08/2025 avente ad oggetto ”LAVORI PER L’ESECUZIONE DI

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PERDITE DI ACQUA ALL’INTERNO

DEL CENTRO URBANO , DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 86/2025.- ……”;

• DD. N. 1321 DEL 29/08/2025 AVENTE AD OGGETTO ”LAVORI DI PER L’ESECUZIONE DI

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE ROTTURE FOGNARIE

ALL’INTERNO DEL CENTRO URBANO DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.

86/2025……..”.

Distinti saluti,

Il Sindaco

Vincenzo Corbo