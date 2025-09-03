Determina dirigenziale sul servizio relativo al conferimento dei flussi monoteriale pressato in convenzione ‘’Coripla’’ dei rifiuti derivanti dalla raccolta diffenziata degli imballaggi in plastica. Liquidazione del Comune di Campobello di Licata alla ditta “Tutela Ambiente”” di Aragona, per la somma di euro 2.631,75. L’atto ammnistrativo è stato trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria, Domenico Fortunato Antonio Pitrola.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Liquidazione del Servizio rifiuti