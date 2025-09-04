Ieri il Sindaco Luigi Nigrelli, il vice sindaco Teresa Delisi e l’assessore Giuseppe Grado, hanno avuto il piacere di accogliere al Palazzo di Città la nuova Dirigente Scolastica, Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto.

È stato un incontro cordiale e costruttivo, dice il Sindaco, durante il quale è stata ribadita più volte la volontà di mantenere una piena e proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica, con un obiettivo comune: il bene dei nostri studenti.

Colgo l’occasione per ricordare che, a partire da quest’anno, le scuole di Comitini torneranno nella sede storica di Via Apollo XI, sotto la Dirigenza Scolastica di Aragona. Una richiesta che tanti cittadini mi avevano espresso sin dal primo giorno del mio mandato da Sindaco. Un cambiamento che nulla toglie alla professionalità e alla disponibilità della Dirigente Scolastica di Racalmuto, Prof.ssa Carmela Campo, che ringrazio sinceramente per il lavoro svolto e per l’attenzione sempre dimostrata verso i nostri ragazzi. La scelta è stata fatta esclusivamente per motivi legati alla territorialità, agli usi e alle tradizioni, che ci vedono più vicini al contesto di Aragona.

Un’altra promessa mantenuta da questa Amministrazione.

Alla nuova Dirigente Scolastica rivolgo, a nome mio e dell’intera comunità di Comitini, un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Nei prossimi giorni, in accordo con la Dirigente, procederemo all’inaugurazione ufficiale della scuola di via Apollo XI.