L’Istituto Italiano Fernando Santi sta completando le iscrizioni nel corso di riqualifica professionale di OSS della durata di 420 ore rivolti a chi è già in possesso di un attestato di qualifica professionale in ambito socio-assistenziale e nel corso di formazione professionale in OSS di 1000 ore, rivolti a che non ha alcuna qualifica professionale, ma ha assolto all’obbligo scolastico.

L’operatore socio-sanitario è la figura professionale in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sia sul piano fisico che psichico in ambito ospedaliero, o in strutture sanitarie residenziali pubbliche o private.

Il costo di partecipazione è di 1.800 €, per il corso di riqualifica professionale in OSS e 2.600 € per il corso OSS di 1000 ore. La somma è rateizzabile.

Ai partecipanti saranno donati camice e scarpe da lavoro.

L’attestato di qualifica professionale conseguito è giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dall’Accordo Stato Regione del 22 febbraio 2001 art.12 comma 4 e consente l’acceso a concorsi pubblici presso Presidi Ospedalieri e Strutture socio-sanitarie.