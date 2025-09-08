Ancora una volta, dal confronto tecnico e politico emergono importanti avanzamenti normativi che, in Sicilia, permettono di superare lentezze e incertezze procedurali a beneficio dei professionisti e dei cittadini, con impatto sul futuro di edifici pubblici e privati. Le nuove disposizioni avranno effetti concreti sul comparto edilizio dell’Isola. «L’ascolto da parte della politica si sta dimostrando sempre più efficace e genera riscontri normativi, stiamo vedendo concretizzarsi quella semplificazione necessaria per l’applicazione del decreto Salva Casa – ha dichiarato il presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia Fabio Corvo – sarebbe impossibile calare sul territorio gli indirizzi nazionali senza un dialogo costante con i tecnici e senza un puntuale seguito normativo. Ringraziamo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, e il dirigente generale del Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana, Duilio Alongi, per avere accolto le nostre istanze. Continueremo a lavorare in Sicilia con pareri tecnici facendo nuove importanti proposte affinché gli avanzamenti normativi regionali siano al passo con i progressi raggiunti a livello nazionale».

Le osservazioni della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia hanno così rappresentato un contributo di competenza per l’Isola, diventando parte integrante del D.A. n. 44 del 1° settembre 2025, relativo all’attestazione di idoneità strutturale a corredo delle istanze di regolarizzazione previste dal DPR 380/2001. In base a tale provvedimento non sarà sempre necessaria la richiesta di autorizzazione sismica, si proseguirà facendo riferimento agli adempimenti e alla documentazione tecnica previsti dall’art. 34-bis, comma 3-bis, del DPR 380/2001.

L’intento degli ingegneri e degli atti legislativi è semplificare le procedure per la regolarizzazione delle edilizie minori.

Il decreto chiarisce e risolve così le problematiche significative che vincolavano il riconoscimento delle tolleranze costruttive ed esecutive che fino ad oggi vedevano le procedure siciliane vincolate alla richiesta preventiva dell’autorizzazione sismica. Adesso anche in Sicilia, grazie al decreto assessoriale per gli interventi edilizi non strutturali sono previste veloci semplificazioni.

Come ratificato dal nuovo decreto per regolarizzare costruzioni prive di titolo abitativo e autorizzazione sismica e per affrontare le difformità non strutturali – anche in zone a media o elevata sismicità – si procederà attraverso le procedure previste per i pareri di idoneità di cui all’art.110, comma 1, della Legge regionale 4/2003. Inoltre il tecnico incaricato potrà avvalersi delle norme tecniche sopravvenute, in quanto più idonee in relazione alle più recenti conoscenze in materia di stabilità delle costruzioni.