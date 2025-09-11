Il Ponte sullo Stretto è “un’opera totalmente coperta da denaro pubblico. Quindi non ci sono soldi della NATO, americani o dell’Unione Europea. Se poi sarà usata come infrastruttura non solo civile ma anche militare, ce lo dirà la storia dal 2032: le polemiche di questi giorni sulla possibilità o meno di comprenderla fra l’aumento delle spese militari in NATO non ci azzeccano nulla col fatto che questa settimana da Palazzo Chigi dovrebbe essere mandato il dossier alla Corte dei Conti. Una volta che la Corte dei Conti in piena scienza e coscienza darà l’ok, conto che fra settembre e ottobre si parta con i cantieri, gli operai, gli scavi, gli espropri e le imprese anche lombarde che saranno sul territorio”. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nel corso del suo intervento al Forum Teha di Cernobbio.
Ponte sullo Stretto, Salvini “In settimana dossier alla Corte dei Conti”
