Il Comune di Ravanusa ha affidato all’ing. Vincenzo Fiore i servizi di ingegneria per la ristrutturazione della viabilità rurale in contrada “”Giangaragano””.

Il progetto è finanziato con un contributo di euro 530.926,48 dal Psr/Sicilia 2014/2022. I lavori sono stati assegnati alla ditta Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe, e si concluderanno il 30 settembre prossimo.

L’incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e il collaudo è stato aggiudicato all’ing. Fiore.

L’importo stimato per questi servizi è di euro 22 mila, e la scelta dell’affidamento diretto è stata possibile in base a questo importo.

Giovanni Blanda