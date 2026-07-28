Il Presidente della Sezione AIA di Agrigento, Gero Drago, ha ufficializzato il nuovo organigramma che accompagnerà l’attività associativa nella stagione sportiva 2026/2027, dando vita a un Consiglio Direttivo che punta su competenza, esperienza, entusiasmo e rinnovamento.

Una squadra costruita con attenzione, nella quale convivono giovani di grande prospettiva e associati di consolidata esperienza, in un perfetto equilibrio tra innovazione e continuità. Particolarmente significativa la presenza femminile: mai, nella storia della Sezione di Agrigento, così tante donne avevano fatto parte del Consiglio Direttivo, un segnale concreto di crescita, inclusione e valorizzazione delle competenze.

La scelta del Presidente Drago è ricaduta su associati che, nel corso degli anni, hanno dimostrato passione, dedizione e professionalità, mettendo sempre al centro i valori dell’Associazione Italiana Arbitri. Il nuovo organigramma potrà contare su figure di assoluto prestigio provenienti da diversi ambiti dell’attività arbitrale: osservatori arbitrali nazionali, arbitri e assistenti in forza alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, ex arbitri appartenuti agli organi tecnici nazionali, ex Presidenti di Sezione, preparatori atletici, esperti amministrativi e professionisti del settore informatico.

Una composizione eterogenea che rappresenta un importante patrimonio di competenze e che consentirà alla Sezione di affrontare con entusiasmo le sfide della nuova stagione, investendo sulla formazione tecnica, sulla crescita associativa e sul coinvolgimento delle nuove generazioni.

«Ho scelto persone che, prima ancora dei ruoli e dei curriculum, rappresentano i valori dell’AIA – ha dichiarato il Presidente Gero Drago –. Donne e uomini che hanno dimostrato sul campo serietà, spirito di servizio e amore per la nostra Sezione. Sarà un Consiglio Direttivo che lavorerà con unità d’intenti, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e idee nuove per continuare il percorso di crescita intrapreso in questi anni».

Con questo nuovo assetto organizzativo, la Sezione AIA di Agrigento si prepara ad affrontare la stagione 2026/2027 con rinnovato entusiasmo, confermando la volontà di essere un punto di riferimento nel panorama arbitrale regionale e nazionale, attraverso una gestione moderna, partecipata e orientata alla valorizzazione delle persone.