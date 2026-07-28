I poliziotti lo hanno trovato nel bagno della villetta che aveva appena svaligiato. Alla loro vista si è giustificato con un semplice: “Mi scappava”. Gli agenti delle Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato il cinquantacinquenne per il reato di furto.

L’uomo, poco prima, si era intrufolato in una villetta in via Nettuno, nel quartiere di San Leone. Dopo aver rovistato dappertutto era riuscito a sottrarre alcune collanine. Sono stati i residenti della zona, dopo aver sentito rumori sospetti, a lanciare l’allarme. I poliziotti sono intervenuti e hanno trovato il 55enne nel bagno dell’abitazione mentre faceva i suoi bisogni. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari.