Torneo open maschile e femminile “”Tre Torri”” a Campobello di Licata.Il via Domenica 26 Luglio presso i campetti sportivi, adiacenti allo stadio comunale. La competizione tennistica si concluderà il 9 agosto.
I partecipanti sono una sessantina. Il montepremi e’ di 1.50O euro.
Il torneo e’ organizzato dal Circolo del Tennis Campobello di Licata.
Giovanni Blanda
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Torneo open maschile e femminile “”Tre Torri”” a Campobello di Licata
Torneo open maschile e femminile “”Tre Torri”” a Campobello di Licata.Il via Domenica 26 Luglio presso i campetti sportivi, adiacenti allo stadio comunale. La competizione tennistica si concluderà il 9 agosto.