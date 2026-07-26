“La brillante operazione congiunta che ha portato all’arresto dei responsabili delle violente rapine e delle aggressioni avvenute nella nostra Città rappresenta il frutto degli impegni assunti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nella casa conunale su iniziativa di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento.

“Desidero esprimere il più vivo plauso dell’Amministrazione e della cittadinanza al Dirigente del Commissariato di P.S., Commissario Capo Gerlando Scimè, e al Comandante della Compagnia Carabinieri di Canicattì, Capitano Davide Di Campli, per la professionalità e la presenza costante sul territorio.

​Desidero rivolgere, inoltre, il mio doveroso e sentito ringraziamento, a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che ha operato sul campo con straordinaria dedizione. La perfetta sinergia tra le Forze dell’Ordine e il presidio capillare del territorio hanno consentito di restituire serenità a cittadini e commercianti, riaffermando con fermezza la presenza dello Stato.” Il Sindaco Vincenzo Corbo