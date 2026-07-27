Tentativo di furto alle antenne di contrada Bastianella dove si trovano parecchi ripetitori di TV private ormai dismesse e quelle di Raiway ancora attive. Ignoti hanno tagliato la recinzione e si sono introdotti all’ interno dell’ area ma non sono riusciti a portare via nulla perché probabilmente messo in fuga dal sistema di allarme. Infatti, per giorni gli abitanti del quartiere oltre ponte hanno udito giorno e notte il fischio di una sirena che sarebbe stata proprio quella proveniente da Bastianella. Indagini in corso da parte dei carabinieri per cercare di identificare gli autori del fallito furto.


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