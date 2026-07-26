Due trombe d’aria si sono abbattute sul tratto di costa tra Torre di Gaffe e Ciotta, creando in pochi istanti una situazione di grave pericolo per i bagnanti.

Il personale del Servizio di Salvataggio ha immediatamente fatto uscire tutti i presenti dall’acqua. Durante l’emergenza, una signora in difficoltà è stata tratta in salvo grazie al coraggioso intervento di Natal Onolfo e Morena Rubino, operatori della Cooperativa Mediterranea, con il prezioso aiuto di Giuseppe Giganti, titolare del chiosco Baia del Sol. I tre, utilizzando delle corde, sono riusciti a riportare la donna a riva in sicurezza.

Il sindaco Stefano Castellino ha espresso il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale: «Ringrazio Natal Onolfo, Morena Rubino e Giuseppe Giganti per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati. In presenza di condizioni meteo avverse o di mare in peggioramento, seguite sempre le indicazioni del personale di salvataggio e lasciate immediatamente l’acqua. La prudenza e il rispetto delle regole possono salvare la vita: viviamo le nostre meravigliose spiagge in sicurezza».

L’episodio torna a sottolineare l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attenersi alle disposizioni dei bagnini, specialmente in un tratto di costa particolarmente esposto.