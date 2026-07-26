Ancora fa parlare se, in senso buono, don Marco Damanti, il prete socialmente irrefrenabile definito “” il parroco del popolo””.
Dice ancora la sua: “” Faccio i complimenti al Sindaco Pitrola (di Ravanusa) per il coraggio e la fermezza. Se c’è uno stato di emergenza, i Sindaci possono emanare l’ordinanza art. 50 n. 5
Diamo dignità e serenità.
Superiamo le paure. Dare l’acqua ai cittadini e responsabilità e giustizia sociale”‘.
Il prelato sta raccogliendo, in questi giorni, con la collaborazione di volontari e dei campobellesi, acqua per gli assetati di Maddalusa.
Don Marco e’ la guida spirituale (parroco), da poco meno di un anno, a Campobello di Licata, alla guida dell'”Unita’ pastorale “” Sacra Famiglia””, assieme a padre Augustino Mgovano.
Giovanni Blanda
Don Marco Damanti, il prete socialmente irrefrenabile definito “il parroco del popolo”
Ancora fa parlare se, in senso buono, don Marco Damanti, il prete socialmente irrefrenabile definito “” il parroco del popolo””.