Ancora fa parlare se, in senso buono, don Marco Damanti, il prete socialmente irrefrenabile definito “” il parroco del popolo””.

Dice ancora la sua: “” Faccio i complimenti al Sindaco Pitrola (di Ravanusa) per il coraggio e la fermezza. Se c’è uno stato di emergenza, i Sindaci possono emanare l’ordinanza art. 50 n. 5

Diamo dignità e serenità.

Superiamo le paure. Dare l’acqua ai cittadini e responsabilità e giustizia sociale”‘.

Il prelato sta raccogliendo, in questi giorni, con la collaborazione di volontari e dei campobellesi, acqua per gli assetati di Maddalusa.

Don Marco e’ la guida spirituale (parroco), da poco meno di un anno, a Campobello di Licata, alla guida dell'”Unita’ pastorale “” Sacra Famiglia””, assieme a padre Augustino Mgovano.

Giovanni Blanda