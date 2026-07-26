Il sindaco Milco Dalacchi è intervenuto con un comunicato per esprimere il proprio dissenso rispetto alle immagini circolate nelle ultime ore relative al comportamento di alcuni giovani studenti italiani a Bangkok.

In un video virale sui social, un gruppo di studenti italiani in viaggio scolastico è stato ripreso sulla metropolitana BTS di Bangkok mentre urlava e insultava una passeggera thailandese che aveva chiesto loro di abbassare la voce. L’episodio ha scatenato una forte indignazione in Thailandia e ha portato l’Ambasciata italiana a Bangkok a pubblicare scuse ufficiali al popolo thailandese.

«Le immagini che stanno circolando in queste ore mi hanno profondamente amareggiato – scrive Dalacchi –. Sento il dovere, come Sindaco della Città di Naro, di prendere con fermezza le distanze dai comportamenti mostrati nel video, incompatibili con quei valori di rispetto, educazione e responsabilità che devono accompagnare ciascuno di noi, soprattutto quando ci troviamo ospiti di un altro Paese».

Il primo cittadino ricorda il suo ruolo di educatore e insegnante presso la Scuola Media “Falcone” di Palermo: «La scuola non ha soltanto il compito di trasmettere conoscenze. Ha soprattutto il compito di formare cittadini consapevoli, capaci di rispettare gli altri, le culture, i popoli e le regole della convivenza civile».

Richiamando il motto di Don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana, «I care» (mi sta a cuore, m’importa), Dalacchi sottolinea che «la maturità di un individuo si misura anche nella capacità di farsi carico dell’altro».

«Possiamo sbagliare – conclude – ma dobbiamo avere la maturità di riconoscere i nostri errori, chiedere scusa e farne occasione di crescita. Il mio pensiero e il mio rispetto vanno alla cittadina thailandese coinvolta e al popolo thailandese, al quale desidero manifestare, anche come rappresentante di una comunità italiana, la nostra vicinanza».