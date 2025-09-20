Omicidio in Germania. Un trentaduenne originario di Licata – Massimo Cammilleri – è morto dopo essere stato accoltellato sabato mattina nella città di Kreuztal, un paese di circa 30mila abitanti nella Renania settentrionale.

L’uomo è deceduto in ospedale tre giorni dopo l’agguato, nella notte di martedì 16 settembre, per le gravi ferite riportate. La polizia tedesca ha arrestato un sospettato. Si tratta di un ventottenne tedesco che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe anche un conoscente della vittima. Cammilleri è stato accoltellato intorno mezzogiorno zona di Kreuztaler Moltkestraße.

Non si conoscono i motivi ma alcuni testimoni avrebbero riferito agli investigatori di una lite tra i due ragazzi fino all’aggressione con un coltello.Gli amici di Massimo, che lavorava nel mondo della ristorazione, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia del giovane licatese.